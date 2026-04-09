Mislite da je život u Nemačkoj sjajan? Mnogi mladi ljudi u zemlji se ne slažu. Sve veći broj Nemaca starosti između 14 i 29 godina kaže da aktivno planira da napusti svoju domovinu. U nedavnoj studiji pod nazivom „Jugend in Deutschland“ ili „Mladi u Nemačkoj“, oko 21 odsto anketiranih mladih Nemaca kaže da aktivno planira da napusti Nemačku kako bi pronašli bolji život. Čak 41 odsto kaže da bi mogli da zamisle selidbu u inostranstvo na duži rok.

Nalazi se zasnivaju na nacionalno reprezentativnom istraživanju 2.012 ljudi starosti od 14 do 29 godina u Nemačkoj, sprovedenom između 9. januara i 9. februara 2026. godine od strane izdavačke kuće Datajockey Verlag.

Pa šta pokreće promenu? Anketirani su rekli da su zabrinuti za ekonomsku sigurnost u Nemačkoj, koja ima stagnirajuću ekonomiju poslednje dve godine. Rastući troškovi stanovanja, slabi karijerni izgledi uprkos veštačkoj inteligenciji i sve veći finansijski teret otežavaju mladima da postanu nezavisni, rekli su učesnici.

„Rezultati studije na dramatičan način pokazuju koliko pritisci poslednjih godina utiču na mlade ljude — u obliku stresa, iscrpljenosti i rastućeg osećaja nedostatka perspektive“, rekao je direktor studije Sajmon Šnecer.

Politički pomak

Generacija Z takođe teži ka političkim ekstremima u Nemačkoj. Izveštaj nemačkog novinskog programa „Tagesschau“ navodi da je 21% birača mlađih od 25 godina glasalo za krajnje desničarsku stranku Alternativa za Nemačku (AfD) na nedavnim izborima u pokrajini Rajnaland-Palatinat. Levičarska stranka, Die Linke, u međuvremenu je dobila 19% glasova iz ove starosne grupe. U međuvremenu, sve polarizovaniji politički pejzaž zemlje – posebno uspon krajnje desničarskih stranaka – takođe navodi mnoge mlade ljude da razmišljaju o odlasku.

Kao što je Rif, studentkinja master studija društvenih i kulturnih studija na Univerzitetu Humbolt u Berlinu, rekla za DW: „Mislim da svaki moj prijatelj razmišlja o tome – posebno ako ste rasno označeni, ako ste na neki način deo manjine.“ Ona dodaje: „Sve sam zabrinutija, posebno zato što se mnoga radna mesta u kulturi, radna mesta koja rade na demokratizaciji, ukidaju. Mislim da je fašizam u porastu.“

Rif je istakla sve veći značaj krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) i poteze koje su preduzeli hrišćansko-demokratski kancelar Fridrih Merc i koalicioni partneri da smire birače na desnoj strani političkog spektra. „Oni već preduzimaju određene korake koje je AfD obećao da će preduzeti, tako da sam veoma zabrinuta“, kaže ona. Pa ipak, pitanje kuda ići ostaje bez odgovora. „Znam da nije lako migrirati.“