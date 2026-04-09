Voditeljka i glumica Marijana Mićić je svojevremeno dobila otkaz na Radio-televiziji Srbije.

Do raskida ugovora je došlo 2004. godine kada je Marijana Mićić vodila kviz "Bunga banga re", a istovremeno joj je ponuđeno da učestvuje u rijaliti formatu "Jednostavan život".

Upravo zbog tog projekta, koji je tada izazvao veliki skandal u javnosti, ostala je bez angažmana.

- Dobila sam otkaz zbog te emisije, ali su me, srećom, nakon nekoliko dana vratili. Tada je to bio skandal, a danas svi gledaju tu emisiju sa oduševljenjem - ispričala je Marijana u jednom intervjuu, prisećajući se turbulentnog perioda svoje karijere.

