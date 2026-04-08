Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, u okviru procesa dijaloga koji se odvija u Predsedništvu.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, razgovori će početi u 11.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu.

Prema planiranom rasporedu, prvi će na sastanak doći predstavnici Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, dok je za 12.30 časova predviđen susret sa delegacijom Srpske napredne stranke.

Govoreći o značaju ovih konsultacija, Vučić je istakao da dijalog nije nikakav politički trik niti prolazna taktika, već suštinski deo demokratskog procesa.

– Poziv na razgovor nije hir niti trik, već sama suština demokratije. Od 1. novembra 2024. godine uputio sam ukupno 154 javna poziva političkim protivnicima na dijalog, jer smatram da je od ključnog značaja da se tenzije u društvu smire – naglasio je Vučić.

On je dodao da, bez obzira na lične ocene i kritike koje mu se upućuju, obavlja funkciju predsednika države uz, kako je rekao, veliki legitimitet koji ima od građana Srbije.

– Kakav god da sam, predsednik sam ove zemlje i imam veliki legitimitet – poručio je Vučić.

Istovremeno, izrazio je žaljenje zbog toga što pojedini politički akteri odbijaju da učestvuju u razgovorima, ocenjujući takav stav kao neodgovoran.

– Žao mi je onih koji odbijaju dijalog. Onaj ko se plaši razgovora ne zaslužuje poverenje naroda. Ne vređaju oni mene lično, već vređaju volju građana, institucije i samu državu – zaključio je predsednik Srbije.