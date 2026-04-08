U saopštenju se ističe da će IRCG pružiti „odgovor koji izaziva žaljenje“ ako se napadi na Liban odmah ne prekinu.

„Oštro upozoravamo Sjedinjen Države koje krše zakletvu i njihovog cionističkog partnera u pokolju. Ako se agresije na dragi Liban ne okončaju odmah, ispunićemo svoju dužnost i pružiti odgovor koji izaziva žaljenje zlonamernim agresorima u regionu“, piše u saopštenju, prenosi BBC.

Istovremeno, neimenovani zvaničnika IRCG-a je rekao sa "svaki napad na ponosni Hezbolah predstavlja napad na Iran".

U današnjim izraelskim napadima širom Libana poginule su najmanje 254 osobe, dok je 1.165 ljudi ranjeno.

Izraelska vojska izvela je jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima IDF, mete napada u Bejrutu, dolini Bekaa i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO