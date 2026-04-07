Verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, je u drugom stanju.

Kako prenose domaći mediji, verenici uskoro očekuju prinovu, te će Zoranina ćerka iz prvog braka dobiti sestru ili brata.

Podsetimo, Saša Kovačević je u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi.

"Voleo bih da se ostvarim kao otac"

Inače, Saša je nedavno pred našimkamerama priznao da bi voleo da se ostvari kao otac.

- Zadovoljan sam jer smo pre svega živi i zdravi moja porodica i ja. U narednom periodu bih voleo da se ostvarim kao otac jer je to nešto što godinama priželjkujem - rekao nam je Saša.

