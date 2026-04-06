Miroljub Aranđelović Kemiš i ovog puta je zamena u Pinkovim zvezdama supruge Zorice Brunclik, koja se još uvek oporavlja od operacije.
Kemiš je sa ćerkom Zlatom, koja se ne odvaja od njega, stigao u Šimanovce, vidno neraspoložen.
On je u rukama nosio odelo u koje će se presvući, a na pitanja novinara, ostao je nem.
- Dobar dan - samo je rekao Miroljub.
Na pitanje o stanju Zorice Brunclik, Kemiš ništa nije odgovorio, a ni njegova ćerka koja je prva ušla.
Slavili za vikend
U domu pevačice Zorice Brunclik koja se još uvek oporavlja od operacije, proteklog vikenda se slavilo, a njena ćerka Zlata Aranđelović se oglasila.
Naime, posle teškog perioda za celu porodicu, zbog bolest s kojom se suočila Zorica, pre nekoliko dana su slavili.
U krugu porodice, u vili Aranđelović slavio se rođendan unuke Milice, odnosno Zlatine i Miloševe ćerkice.
Ona je proslavila sedmi rođendan, a Zlata je podelila delić slavlja iz kuće.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO:
Komentari (0)