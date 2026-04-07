Neverovatna situacija desila se u Velikoj Britaniji – dobitnik lutrije nije preuzeo čak 12,3 miliona evra, pa je ogroman džekpot zauvek izgubljen.

Prema pravilima Nacionalne lutrije, dobitnici imaju rok od 180 dana da podignu novac. U ovom slučaju, taj rok je istekao, a misteriozni srećnik se nikada nije pojavio.

Dobitni listić kupljen je još u oktobru 2025. godine u predgrađu Londona, a organizatori su mesecima pokušavali da pronađu vlasnika – bez uspeha.

– Uložili smo veliki napor da lociramo dobitnika, ali se niko nije javio. Nažalost, propuštena je jedinstvena prilika – poručili su iz lutrije.

Umesto na nečiji račun, milioni će sada biti preusmereni u dobrotvorne svrhe, gde će pomoći različitim projektima i organizacijama.

Iako se dešava da manji dobici ostanu nepreuzeti, ovako veliki iznos retko kada ostane bez vlasnika – što ovu priču čini još neverovatnijom.