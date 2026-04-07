Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja pomenuo i to da će raspisivanje novih izbora u Srbiji pre svega zavisiti od situacije u svetu.

Kako kaže razgovaraće i sa predstavnicima najveće političke partije u Srbiji, i da će ti razgovori dugo trajati.

- Ja nisam čovek koji donosi odluke na prečas, ja saslušam sve. Mislim da će razgovori unutar najveće i najodgovornije političke partije trajati danima i nedeljama, biće veoma teški, delikatni i dugi. Postoje različita mišljenja i različite škole, što je i logično. Moraće oni da se usaglase. Rukovodiću se pre svega interesima države. Ako budem video da ide kriza velika, svakako nema ništa od letnjih izbora. Ako vidim da se sklapa mir, ne isključujem mogućnost da idemo i na letnje izbore. Interes države i građana iznad svega - zaključio je predsednik.