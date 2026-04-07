Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će tokom izvođenja hitnih radova u Ulici Tošin bunar, na delu od Ulice sremskih odreda do Ulice Teodora Hercla, danas od 7 do 19 časova doći do potpunog zatvaranja za saobraćaj predmetne deonice.

U tom vremenskom intervalu, zbog radova, vozila javnog prevoza saobraćaće na sledeći način:

Linije 18 i 78 u oba smera će saobraćati na trasi: Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – Teodora Hercla i dalje na redovnim trasama;

Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati na trasi: Tošin bunar – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – Nikolaja Ostrovskog i dalje u skladu sa režimom definisanim u sklopu radova u Dobrovoljačkoj ulici.

BONUS VIDEO