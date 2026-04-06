Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je osnovni cilj sukoba sa Iranom sprečavanje Teherana da poseduje nuklearno oružje, dodajući da bi rat mogao brzo da se okonča ukoliko iranske vlasti ispune uslove koje Vašington postavlja, odnosno ako Iran "uradi ono što mora".

On je, govoreći na uskršnjoj manifestaciji u Beloj kući, ponovio da "nuklearno oružje ne sme da se nađe u rukama ludaka" i ocenio da su američko-izraelski napadi doveli do "potpune promene režima" u Iranu, prenosi Skaj njuz.

Tramp je naveo da Iran pregovara "u dobroj veri" i ocenio da su tamošnji pregovarači sada racionalniji nego ranije.

Tramp je poručio da Sjedinjene Američke Države nanose teške gubitke Iranu i zapretio da u slučaju odbijanja predaje "neće ostati elektrane ni mostovi".

"Da je do mene, uzeo bih iransku naftu", rekao je Tramp, dodajući da bi je zadržao, ostvario značajnu dobit i "bolje brinuo o iranskom narodu", navodi NBC njuz.

On je izjavio i da je "iranski režim u potpunosti uništen", kao i da Iran trenutno nije sposoban za otpor, uprkos posedovanju određenog broja raketa i bespilotnih letelica.

Govoreći o komunikaciji na društvenim mrežama, Tramp je rekao da je koristio "grub jezik" na svojoj platformi Truth Social kako bi preneo poruku, ocenivši da je ona stigla do cilja.

Naveo je da američka javnost želi povratak vojske kući, ali i pobedu, dodajući da bi SAD mogle da se povuku iz Irana, ali da on želi da "završi posao".

On je takođe rekao da je bilo planirano naoružavanje demonstranata u Iranu, ali da je, kako tvrdi, određena grupa zadržala to oružje.

Prema njegovim rečima, iranske vlasti sprečavaju proteste pretnjama pucnjavom, upozoravajući da bi demonstranti bili direktno gađani ukoliko izađu na ulice, ali i da bi narod pružio otpor ukoliko bi dobio oružje.

Tramp je naveo da su američki helikopteri tokom operacija spasavanja pilota u Iranu bili izloženi snažnoj vatri, ali da su spaseni piloti "dobro".

On je ocenio da bi prestanak bombardovanja značio povratak iranskog režima, kao i da bi obnova zemlje mogla da traje i do 15 godina.

Na pitanje o Velikoj Britaniji, Tramp je, aludirajući na premijera Kira Starmera, izjavio da "svet ne želi novog Nevila Čemberlena", bivšeg britanskog premijera iz vremena uoči Drugog svetskog rata, poznatog po politici popuštanja nacističkoj Nemačkoj.