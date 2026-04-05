Pevačica Indira Levak u julu 2024. iznenadila je javnost kada je objavila da se, nakon 11 godina braka, razvodi od Miroslava Levka.

Njihov odnos delovao je veoma stabilno i malo ko je mogao da pretpostavi da će doći do razlaza. Ipak, već u septembru objavila je njihovu zajedničku fotografiju i time pokrenula spekulacije o pomirenju.

Vreme je pokazalo da su bivši supružnici obnovili romansu, a Miroslav Levak je poznatoj pevačici velika podrška i u karijeri, s obzirom na to da je godinama njen menadžer.

Nekadašnja pevačica grupe Kolonija u razgovoru za Mondo portal dotakla se svog odnosa sa Miroslavom, pa otkrila kako funkcionišu uprkos tome što su oboje jaki karakteri.

-Miroslav i ja, mi smo dva jaka karaktera. To kad krene prepucavanje, to je sudar titana. To je ludnica. Ali uvek mora postojati poštovanje. Kad ti je najlošije tu si uz njega. Moram priznati da je on uvek bio čovek koji mi je čuvao leđa i koji me izvukao iz jako, jako teških situacije. Događale se neke stvarno nekakve ružne stvari kada sam se osamostalila i tako dalje. Međutim, uz njegovu pomoć i ljubav izgurala sam do kraja i zato sam mu zahvalna za celi život - bila je iskrena pevačica.

Alo/Mondo

