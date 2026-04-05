Bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Ali Mohamed el Baradej pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropski savet i francuskog predsednika Emanuela Makrona, da "zaustave ludilo" američkog predsednika Donalda Trampa, koji je Iranu u subotu dao rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz.

Tramp je juče izjavio da ističe vreme da se otvori Ormuski moreuz, i da će, ako Iran to ne uradi za 48 sati, nastati pakao.

- Zar se ništa ne može učiniti da se zaustavi ovo ludilo? - upitao je El Baradej u objavi na platformi Iks, obraćajući se institucijama koje je, između ostalih, pomenuo.

Povodom Trampove objave, El Baradej je pozvao da intervenišu i generalni sekretar UN Antonio Gutereš, ministarstva spoljnih poslova Kine i Rusije, kao i zemlje oko Persijskog zaliva.

- Vlade Zaliva, molim vas, još jednom, učinite sve što je u vašoj moći pre nego što ovaj ludak pretvori region u vatrenu loptu - kazao je El Baradej.

Dok je bio na čelu IAEA, od 1997. do 2009. godine, El Baradej, koji je egipatski advokat, više puta je rekao da je zabrinut zbog kapaciteta Irana da obogacuje uranijum, ali je tokom 2000-ih često bio u sukobu sa Amerikom, koja ga je smatrala previše popustljivim.

(Tanjug)