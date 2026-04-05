Dragana Katić se nedavno nije pojavila na jednom snimanju emisije "Nikad nije kasno", a razlog tome u bile neodložne obaveze.

Naime, ona je morala da poseti sina u Nemačkoj, te je Žika Jakšić emisiju morao da vodi sam.

Kako su se svi zabrinuli jer su odmah primetili da voditeljke nema, Žika je morao da se oglasi, te je potvrdio da je sa njom sve u redu.

- Emisiju sam vodio sam, Dragana je otišla u Nemačku da obiđe sina. Jedan njen sin tamo studira - rekao je Žika u emisiji, te je tako stavio tačku na tračeve koji su počeli da se šire.

