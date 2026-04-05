Rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić, iako je poodavno u političkim vodama, sad je to javno izneo i prihvatio... Već sada se može predvideti i kazati o čemu će Vladan Đokić biti upamćen u srpskoj istoriji i političkom životu. Pamtićemo ga kao Rektora čuvenog Beogradskog univerziteta kojeg je zdušno i izuzetno marljivo maksimalno uništio...

Nije on ovo radio sam, uz njega su bili i njegovi dekani i to većina njih, ali na žalost i ne mali broj profesora... Studenti koji su se priklonili blokaderskom nasilju koje se pretvorilo praktično u terorizam, za Đokića su bili samo oruđe , kojim je sprovodio svoju politiku, odnosno izvršavao naloge stranih ideologa i finansijera.

Puno se piše zadnjih dana o Đokiću, a takođe i zadnjih petnaest meseci. Biće upamćen i kao rektor koji je rado viđen i u svim zapadnim ambasadama, a od zapadnih zemalja posebno u Hrvatskoj.

Biće upamćen i kao Rektor koji ne samo da ne zna da govori, nego ne zna ni da pročita ono što su mu strani nalogodavci naredili da napiše! Ovo poslednje smo videli pre neki dan, kada je teatralno sa balkona rektorata čitao nekakav papir razularenoj rulji ispred rektorata koja je samo primenjivala nasilje.

Biće zapamćen u istoriji kao kandidat, još uvek ne znamo od koga, neke neimenovane grupe studenata, ali verovatno kao budući kandidat za Predsednika Republike.

Proći će i ti izbori, a mi ćemo imati zapamćeno u istoriji da je postojao i kandidat koga su direktno podržavale i postavile na to mesto strane obaveštajne službe.

Do njegovog pojavljivanja, ovakav slučaj u našoj istoriji, i to barem ovako javno, nije zabeležen!

Samo na osnovu ovog navedenog rektor Vladan Đokić, koji je na žalost još uvek Rektor, ostaće zapamćen u srpskoj istoriji. Biće vrlo interesantno i zanimljivo kako će prema njemu sada da se odnosi svekolika srpska opozicija, kako parlamentarna, tako i van parlamentarna. Kako će prema njemu kao kandidatu tamo nekih studenata da se odnose luksemburški mediji koji se emituju kod nas kao N1 i NovaS, kao i pisani opozicioni mediji.

Ako je, koliko do juče, svima njima kao takav odgovarao, sada im postaje rival, pa će ovo političko zamešateljstvo biti vrlo zanimljivo.

Na žalost , pomenuti gospodin Đokić, pod uslovom da je pravoslavac, nije uspeo, jer verovatno i ne zna, da se prekrsti. Ovo smo videli na objavljenom snimku, kada je polagao venac na mesto nastradalog studenta u demonstracijama pre Drugog svetskog rata! Ovo nije ni malo čudno, kada su ga studenti, njegove pristalice, zbog onog njegovog nemuštog govora sa balkona rektorata poistovetili sa Papom, pa čak i objavili takve slikovne montaže. Razlika je velika , jer Papa zna da se prekrsti, normalno kao katolik, ali zna! A Đokić ne zna nikako!!!!

Uostalom, šta je Đokića za sve ovo briga! On morala nema, skrupula nema, materijalnog poštenja nema, ljubav i poštovanje prema Srbiji nema ni u tragovima, i samo slepo izvršava naloge iz inostranstva! Politika koju on treba da sprovede je ne samo smena ove vlasti, nego i urušavanje ekonomske i vojne moći Srbije, a po mogućnosti i njenog daljeg teritorijalnog rasparčavanja.

Ogromne pare su stranci uložili u blokaderski pokret čiji je predvodnik Rektor Đokić i još će ulagati, ali neće im to biti jedina propala investicija!