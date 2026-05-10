Voditeljka Dragana Katić nasmejala je sve kada je ispričala zanimljivu anegdotu sa jednog novogodišnjeg snimanja koje će, kako kaže, zauvek pamtiti.

Tom prilikom otkrila je zbog koje pevačice je morala da ostane na snimanju do 4 ujutru.

Naime, tokom tog maratonskog snimanja, pevačica Jelena Broćić nije se pojavila.

Ipak, Dragana je u jednom trenutku preuzela stvar u svoje ruke i otpevala njenu pesmu „Bele rade“.

-To je bilo čuveno snimanje novogodišnjeg programa koje trajalo od 12 do 18 sati, sa 3.746 učesnika. Jelena Brocić je tad ostala u drugom stanju i nije došla na snimanje, a bile su nasnimane matrice. U jednom momentu nema Jelene da peva „Bele rade“. Uzela sam potpuno bezveze da pevam to i Saša Popović je rekao „To ostaje, ali ćeš morati da ostaneš do kraja snimanja, jer ona ima da peva deo u 4 ujutru“. Poludela sam, svi su otišli kući, a ja pošto sam se zezala i htela da budem pevačica, ostala sam - prisetila se Dragana.

