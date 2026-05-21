Kako je objasnila, nije to uradila samo zbog sebe — već i zbog svoje buduće dece.

„Nisam želela da ih zadirkuju kao mene“

U iskrenom intervjuu Šeri je priznala da je godinama trpela podsmehe zbog svog izgleda i da joj je upravo to ostavilo duboke posledice.

„Ne želim da moja deca prolaze kroz isto što i ja zbog mog nosa. Želim da imaju prirodniji izgled“, rekla je.

Njena izjava veoma brzo postala je viralna i pokrenula burne reakcije širom interneta.

Jedni je podržavaju, drugi tvrde da šalje opasnu poruku

Dok deo ljudi smatra da je njena odluka razumljiva i da svaka majka želi da zaštiti dete od maltretiranja, drugi su njene reči ocenili kao veoma problematične.

Kritičari tvrde da:

promoviše nerealne standarde lepote

pokazuje mržnju prema sopstvenom izgledu

šalje lošu poruku o prirodnim crtama lica

Mnogi smatraju da ovakve izjave mogu dodatno povećati pritisak koji društvo nameće ljudima zbog fizičkog izgleda.

Internet ne prestaje da raspravlja

Njena priča ponovo je otvorila veliku temu o:

estetskim operacijama

pritisku društvenih mreža

samopouzdanju

i strahu roditelja da će njihova deca biti meta vršnjačkog nasilja

Komentari na internetu potpuno su podeljeni.

„Ovo je tužno, ali razumem je“

„Problem nisu deca, nego društvo“

„Strašno je što ljudi misle da moraju da menjaju gene zbog lepote“

pisali su korisnici mreža.

Stara rasprava dobila novo lice

Ova viralna ispovest ponovo je pokrenula pitanje gde je granica između ličnog izbora i pritiska savremenih standarda lepote.

Dok jedni tvrde da svako ima pravo da menja svoj izgled ako će se osećati bolje, drugi upozoravaju da ovakve odluke mogu imati mnogo dublje posledice nego što deluje na prvi pogled.