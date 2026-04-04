Portparol ujedinjene komande iranskih oružanih snaga ''Hatam el Anbija'' Ebrahim Zolfakari izjavio je da će na bilo kakvu agresiju protiv iranskih diplomatskih misija, Iran odgovoriti napadima na ambasade Izraela širom regiona, koje će u tom slučaju smatrati legitimnim metama.

"Ne zaboravite - kada nešto kažemo, delovaćemo brzo i odlučno", rekao je Zolfakari.

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) prethodno je u saopštenju reagovao na navode Volstrit džurnala da je američka ambasada u prestonici Saudijske Arabije napadnuta, istakavši da taj incident "apsolutno nema nikakve veze sa oružanim snagama Islamske Republike Iran".

IRGC navodi da je, s obzirom na strategiju Izraela u regionu, taj napad "definitivno izveo cionistički režim".