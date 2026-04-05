Pevačica Nada Topčagić, koja već decenijama uživa status jedne od omiljenih ličnosti na domaćoj estradi, u srećnom je braku sa suprugom Zlatkom i zajedno imaju sina Miroslava, kojeg svi zovu Mikica za kog često ističe da je srž njenog postojanja i da joj ništa nije važnije od njegovog zdravlja, sreće i blagostanja.

Upravo zbog toga, pevačicu su uznemirile tvrdnje da je njen naslednik ostavio suprugu Goranu sa kojom ima dvoje dece, ćerkicu Mariju i sina Marka, napustio grad i otišao da živi na porodičnom, seoskom imanju.

Kako bi razjasnila situaciju, kontaktirali smo pevačicu, koja je bila vrlo jasna i otvorena u razgovoru, te istakla da iako Mikica uživa u selu, prirodi i druženju sa životinjama, nema govora o tome da se preselio i da planira život u ruralnom okruženju.

- Natpisi da je napustio suprugu i decu su sramotni. Nije istina da se preselio, to su samo tračevi koji nemaju osnova u stvarnosti u kojoj živimo. Mikica često ide na selo jer je vezan za to mesto i za uspomene iz detinjstva. Moj suprug Zlatko je nasledio to imanje od svog ujaka, koji je, između ostalog, čuvao našeg sina dok je bio mali. Ta povezanost i ljubav prema tom imanju očigledno su ostavili traga i na Mikici, ali daleko je od toga da ga poljoprivredni poslovi zaista zanimaju. On više uživa u prirodi i tišini sela nego u samom radu na imanju. Nakon povrede koju je doživeo na planini, nekako se psihički udaljio od ideje da bi život mogao da provede u takvim predelima, i to je sasvim prirodno - objasnila je Nada.

"Žao mi je snajke"

Osim toga, Topčagićeva nije krila da joj je žao snajku koja se suočava sa mnobrojnim obavezama, kako u gradu, tako i na seoskom imanju.

- Neizmerno mi je žao naše snajke. Moj Zlatko i ja smo besni svaki put kada je odvojena od porodice. Razumemo da ima mnogo obaveza, i to je za nas uvek razlog za brigu. Nekoliko puta sam pokušavala da se bavim gajenjem povrća i voća, ali imanje je specifično i zaista je teško brinuti se o svemu što zahteva. Koze koje su tamo prisutne obrste sve što posadite. Ipak, imanje ne planiramo da prodamo. To imanje predstavlja nešto što ne može da se kupi i za sve nas ima ogroman emotivni i nematerijalni značaj. To je deo naše porodice, deo naših korena, i želimo da ga sačuvamo za generacije koje dolaze - priznala je pevačica koja je potom objasnila zbog čega je njen naslednik Mikica napustio selo.

- Milica voli selo i prirodu, i to je deo njegove slobode, ali srce i život su mu i dalje u gradu. Važno je da ljudi shvate razliku između uživanja u prirodi i odluke da se potpuno povučete iz gradskog sveta. Mikica je mladić koji voli svoje prijatelje, karijeru i grad, i to neće napustiti. Ovo imanje je za nas mesto koje nas podseća na detinjstvo, na uspomene i na našu porodicu. Nije ništa više od toga - rekla je zvezda narodne muzike za Alo.

