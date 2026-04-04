Bivši učesnik "Zadruge" Kristijan Golubović, javno je prevario suprugu Ivanu sa zadrugarkom Kristinom Spalević, sa kojim između ostalog ima dva sina, a par je nedavno rešio da stavi tačku na vanbračnu zajednicu.

Međutim, Golubović je mnogo pre Ivane bio zaljubljen u Danijelu Đukić, koja je preminula 2009. godine od karcinoma dojke i koja mu je rodila sina Lazara.

Kristijan Golubović je govorio da će mu prva nevenčana žena Danijela zauvek ostati jedna od najvećih ljubavi, ali da joj nikada neće oprostiti što mu je okrenula leđa kada mu je bilo najteže!

- Došla je u moju kuću sa Lazarom tek kada je dobila rak, 2005. godine. Čim me je video, zagrlio me je i rekao: „Ovo je moj tata". Nisam ga video od 1999. godine. Danijela je samo stajala na vratima i plakala. Nije me se plašila, jer je znala da neću krenuti na žensko i da ću joj oprostiti. Lazaru sam pred njom rekao: "Ona jeste tvoja majka, ali nije dobar čovek". Onda sam nju upitao: "Je l' znaš što ti se sve ovo dešava?" Rekla mi je: "Znam, zato što sam te slagala, prevarila i izdala". A ja najviše u životu mrzim baš te tri stvari - pričao je svojevremeno Kristijan za Informer.

S godinu dana mlađom frizerkom upoznao se još 1983. godine, dok je bio tinejdžer. Nikada se nisu venčali, ali živeli su kao da su u braku. Silno su želeli dete, ali Danijela nije mogla da zatrudni.





- Bila je to velika ljubav, skoro deset godina trajala je borba za potomstvo. Na kraju su otišli na hormonsku terapiju i Danijela je uspela da zatrudni, bili su presrećni. Lazar je rođen 1995. u Grčkoj jer su Kristijan i Danijela tamo živeli - otkrio je Golubovićev prijatelj svojevremeno i dodao da je Kiki uvek bio sa Danijelom u kontaktu, pogotovo kada se borila sa opakom bolešću.



- Kada je saznala da ima rak dojke, pozvala ga je i zatražila oproštaj za sve ružne stvari. Naime, zabranila mu je da viđa sina čak sedam godina i molila da joj oprosti. Kristijan je teško podneo vest o njenoj bolesti. Oprostio joj je i na sve načine pokušavao da joj pomogne. Iako je u to vreme bio u braku sa Suzanom Milojković, išao je sa Danijelom na preglede i terapije. Nažalost, Danijela je preminula 2009. a to je bio jedan od najtežih trenutaka u Kristijanovom životu. Pogotovo zato što je Lazar odrastao bez njega, a bez majke ostao sa samo 14 godina - otkrio je za "Stars" 2015. godine član Golubovićeve porodice i dodao da Kristijan redovno posećuje Danijelin grob i plače.

