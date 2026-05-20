Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz Južne komande američke vojske saopšteno je da se nosač do sada "pokazao u Tajvanskom moreuzu i Arapskom zalivu".

CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije.

Ranije danas SAD su podigle optužnicu protiv Kastra zbog incidenta iz 1996, kada su tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

Kubanske snage oborile su dva aviona, a u incidentu su poginule četiri osobe.

Kastro je u to vreme bio ministar odbrane.