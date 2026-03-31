Pevač koji se proslavio u Zvezdama Granda, Đorđe Đinović nedavno je dobio ćerkicu kojoj je dao ime Stanija.

Kako je veoma aktivan na mrežama i često snima naslednicu, sada je odgovrio na jedno pitanje korisnika na Tiktoku.

Naime, jedan od korisnik koji ga prati bio je u nedoumici zbog imena koje je dao ćerkici, pa ga je upitao:

- Zašto ime Stanija? Priznajem samo ako je nasledila od bake - napisao je jedan od korisnika.

Đorđe je odlučio da mu odgovorio na pitanje, i to šaljivim odogvorom.

- Hvala ti brate na tvom priznanju, pošto priznaješ samo ako je nasledila od babe, moramo da te razočaramo, ali dobila je ime po Staniji Dobrojević, pozdrav - poručio je Đinović, pa prasnuo u smeh.

