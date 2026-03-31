Usled kvara na opremi i naknadnog požara u petrohemijskoj kompaniji "Nižnjekamskneftehim" nastradala je jedna, a povređeno je još 50 osoba, saopštila je služba za medije kompanije "Sibur".

"Usled kvara na opremi i izbijanja požara poginula je jedna osoba. Uprava preduzeća upućuje saučešće porodici preminulog. Porodici će biti pružena podrška i materijalna pomoć. Takođe, trenutno je poznato da ima 50 povređenih različitog stepena težine, kojima se pruža neophodna medicinska pomoć", naveli su u kompaniji, prenosi TASS.

Na lokaciji i dalje traje gašenje požara, u čemu je angažovano više od 60 zaposlenih i 19 jedinica tehnike Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

Mogući uzrok incidenta mogao bi biti kvar na opremi, prenose RIA Novosti.

Kako je izjavio gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev, u pojedinim kućama su popucala stakla ili su se pojavile pukotine na prozorskim okvirima.

"Nižnjekamskneftehim" je velika petrohemijska kompanija u Rusiji, koja se nalazi u gradu Nižnjekamsk u Tatarstanu.

Bavi se proizvodnjom plastike, sintetičkih smola, guma i drugih petrohemijskih proizvoda i jedna je od najvećih takvih kompanija u Rusiji.

Fabrika je deo industrijskog kompleksa koji uključuje proizvodnju hemikalija iz nafte i prirodnog gasa.