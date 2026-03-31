Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija intenzivno radi na zaštiti kritične infrastrukture i reaguje na sve pokušaje neprijateljskih akcija.

Peskov je naglasio da su svi kritični objekti transportne infrastrukture u Rusiji pod zaštitom, ali da potpuna sigurnost nije moguća, prenela je RIA Novosti.

"To ne znači da ovi objekti mogu da budu 100 odsto zaštićeni od takvih terorističkih napada. Međutim, intenzivni radovi su u toku. To se ne odnosi samo na luku koju ste pomenuli, već i na sve ostale objekte kritične infrastrukture", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Rusija planira da preduzme bilo kakve mere za zaštitu Ust-Luge u Lenjingradskoj oblasti, jedne od svojih vodećih morskih terminala na Baltiku.

On je dodao da pokušaji Kijeva da napadne ruske regione dronovima predstavljaju "neprijateljsku terorističku aktivnost" i da će Moskva doneti odgovarajuće zaključke.

Takođe je istakao da je Kijevu "očajnički potreban prekid vatre" jer ruske trupe napreduju duž cele linije fronta.

Peskov je kritikovao Zelenskog zbog, kako tvrdi, nepostojanja jasno formulisanog predloga za uskršnje primirje i poručio da je odgovornost za mir na ukrajinskom predsedniku.

"Jasno je da je kijevskom režimu očajnički potrebno prekid vatre, bilo kakvo prekid vatre, jer dinamika na linijama fronta, koju, inače, prate ne samo naši specijalisti već i strani, ukazuje na to da ruske trupe napreduju brže na nekim mestima, sporije na drugim, ali napreduju duž cele linije fronta", rekao je Peskov novinarima.

On je rekao da Zelenski mora da preuzme odgovornost i donese odluku kako bi osigurao da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum, a ne prekid vatre.

"Još jednom ponavljamo da Zelenski mora preuzeti odgovornost i doneti odgovarajuću odluku kako bismo postigli mir, a ne prekid vatre", rekao je portparol.

Na međunarodnom planu, Peskov je rekao da razgovor između predsednika Rusije Vladimira Putina i kubanskog predsednika Migela Dijaza-Kanela trenutno nije zakazan, ali da se može brzo organizovati ako bude potrebno, dok Rusija ostaje u stalnom kontaktu sa Kubom na radnom nivou.

Takođe je opisao kao "značajan" telefonski razgovor Putina sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom al Sisijem u kojem su glavna tema bili događaji na Bliskom istoku i globalna destabilizacija.