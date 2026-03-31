Darko Lazić nedavno je pretrpeo veliki gubitak, kada je njegov brat Dragan stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.
Iako se suočava s dubokom tugom, folker u teškom periodu snagu pronalazi u porodici i prijateljima.
Vratio se svojim profesionalnim obavezama i nastupima, zbog čega su ga mnogi osudili, a slobodno vreme provodi okružen decom, kako svojom, tako i Draganovom.
Na svom Instagram profilu objavio je intimne porodične trenutke iz doma, prikazujući kako uživa u zajedničkim igrama, gledanju filmova i odmoru sa naslednicima.
Darkove objave otkrivaju i detalje iz njegovog doma. U dnevnom boravku ističe se veliki portret njega i supruge Kaće, beli klavir u uglu prostorije, kao i dekorativni zid od palmi koji vizuelno deli sobu od hodnika.
Ove fotografije i snimci osvetljavaju toplinu njegovog doma i pružaju uvid u porodičnu atmosferu koja mu pomaže da lakše podnese bol i tugu.
