Darko Lazić nedavno je pretrpeo veliki gubitak, kada je njegov brat Dragan stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Iako se suočava s dubokom tugom, folker u teškom periodu snagu pronalazi u porodici i prijateljima.

Vratio se svojim profesionalnim obavezama i nastupima, zbog čega su ga mnogi osudili, a slobodno vreme provodi okružen decom, kako svojom, tako i Draganovom.

Na svom Instagram profilu objavio je intimne porodične trenutke iz doma, prikazujući kako uživa u zajedničkim igrama, gledanju filmova i odmoru sa naslednicima.

Darkove objave otkrivaju i detalje iz njegovog doma. U dnevnom boravku ističe se veliki portret njega i supruge Kaće, beli klavir u uglu prostorije, kao i dekorativni zid od palmi koji vizuelno deli sobu od hodnika.

Ove fotografije i snimci osvetljavaju toplinu njegovog doma i pružaju uvid u porodičnu atmosferu koja mu pomaže da lakše podnese bol i tugu.

