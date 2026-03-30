Pevačica Edita Aradinović kroz godine je menjala svoj fizički izgled. Podvrgla se estetskim operacijama, a sada je pojasnila kako je tekao proces ulepšavanja.

Naime, priznala je da je operisala nos dva puta, kao i da je stavila fasete.

-Prvi put sam uradila nos kod nas, ali nisam bila zadovoljna, izgledao je čudno, kost nije dobro srasla, nisam dobro disala. Bilo je davno - rekla je Edita, a zatim objavila fotografiju na kojoj se vidi da ima razmak između zuba.

-Nosila sam fiksnu protezu i popravili smo neravnine na kečevima plombom. To je trajalo 7–8 godina, pa sam uradila fasete - dodala je ona.

-Nakon sedam godina ponovo sam uradila nos, izvadila hijaluron iz usana i tada uradila zube. Tako je došlo do velike promene - obrazložila je pevačica.

Edita o porođaju

Aradinovićeva je inače trudna, a već je odlučila da će se porađati u državnoj bolnici.

-Hvala na komplimentima za izgled, stvarno uživam. Planiram da radim dokle god budem mogla, imam puno energije. Nemam utisak da sam trudna, samo što imam stomak. Jedem sve, slatkiše inače volim, jedem ih i sad. Danas sam ušla u šesti mesec trudnoće. Žao mi je što se nedavno nisam pojavila u Švedskoj, bilo bi mi mnogo naporno. Bila sam jako bolesna - rekla je Edita i dodala:

-Kilaža, hormoni, promene raspoloženja, nemam filter za ljude, drska sam… Sve to je sada tu, u trudnoći. Moja mama, jadna, srce moje, trpi najviše pored mene. Ona ima mnogo živaca za mene. Sve zahteve koje imam sama sebi ispunjavam, ili, eto, mama - istakla je pevačica.

Otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim partnerom

Dotakla se i toga kako je njena sestra, Indira Aradinović Indi, reagovala na vest o trudnoći, kao i u kakvim je odnosima sa ocem deteta, budući da su nedavno raskinuli.

-Kako sestra reaguje na moje promene raspoloženja? Pa, Indi je to i očekivala. Pričala je i nekad da ćemo se svi hvatati za glavu… Svi ćemo mi razmaziti bebu, to je u našoj porodici prva beba. S ocem deteta sam u okej odnosima, ali ne želim više da pričam o tome, to sam rekla, molim vas, nek tako i ostane. Odgovorna sam sada, zrela sam, pare bacam na hranu, eto, to je to - istakla je ona, a potom navela i kako planira porođaj.

-Radim sada na jednoj nekretnini, na albumu, planira se koncert, Bože zdravlja, na sve sam strane. Porodiću se u Narodnom frontu, moja doktorka je tu. Želela bih prirodno da se porodim. Kako mi je stomak porastao, sve više razmišljam o porođaju. Radim jogu konstantno, osećam promene, ne mogu neke položaje da izvedem - zaključila je za Blic.