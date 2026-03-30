Mina Naumović je pre porođaja radila u emisiji "Amidži šou" čiji je autor i voditelj njen suprug Ognjen Amidžić, a pratioce je zanimalo zašto se ne vrati u projekat.

Odgovore na pitanja Mina je dala na svom Instagram profilu gde je otkrila da je više nećemo gledati na malim ekranima.

- Zašto se ne vratiš u Amidži šou? - glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:

- Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao.

"Ognjen me tera da dođem u emisiju"

U odgovorima je otkrila detalje odnosa sa Ognjenom, te istakla da već godinama pokušava da je ubedi u ideju da gostuje u njegovoj emisiji.

- Kada ćeš gostovati u Amidži šouu? - glasilo je pitanje.

- Koliko vas je Ognjen platio da ovo pitate? To mu je misija već tri godine. Neće se desiti - rekla je Mina.

BONUS VIDEO: