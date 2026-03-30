Dragana Mirković se pre nekoliko meseci i zvanično razvela od Tonija Bijelića sa kojim je 25 godina bila u skladnom braku.

Godinu dana ranije Dragana Mirković je objavila da je predala papire za razvod braka.

Tada je otkrila da ona i Toni dugo nisu funkcionisali kao bračni partneri, te da je razvod bio jedina opcija.

- Sa žaljenjem moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, svo to vreme mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasem zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak - rekla je Dragana tada.

