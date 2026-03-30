Ivana Živković Žizela od samog početka njenog "popularnog života" privlači najveću pažnju svojom fascinantnom i, na momente, gotovo filmskom životnom pričom.

Odrasla u malom selu Roćevac u blizini Svilajnca, ova devojka sa ozbiljnom govornom manom, od detinjstva je nailazila na brojne prepreke i omalovažavanja od ljudi iz svoje okoline.

Gledali smo je u emisiji "Sve za ljubav", gostovala je u raznim televizijskim projektima, bila je Jutjub i Instagram senzacija, a ušla je i u rijaliti.

Mnogi je dugo nisu videli, pa smo odlučili da je potražimo na Instagramu i vidimo kako danas izgleda. Žizela se nije mnogo promenila sem što je nabacila koji kilogram više, a i dalje drži čuvene lajvove.

Žizela je nedavno otkrila šta se krije iza kulisa rijalitija Parovi, budući da se tu takmičila. Kako tvrdi, produkcija je za njeno učešće nije isplatila honorar za njeno učešće.

Bila je i pre rijalitija “Parovi" bila popularna na društvenim mrežama izuzetno doprinela gledanosti protekle sezone, dok je u vili provela četiri meseca.

- Mene ljudi pljuju kažu da sam uzela novac a ja ni dinar nisam videla. Krivo mi je što lažu, zvala sam ih i uvek mi prekinu vezu, nije pošteno koriste ljude pa ih posle ne isplate - priznala je Ivana.

- Bila sam tamo 4. meseca, od Septembra do Decembra dužni su mi više od 3000 evra, ne zanime me ako je neko uzeo moj novac, on meni pripada - govorila je Žizela na svom lajvu.

Podsetimo, Ivana Živković, poznatija kao Žizela, ponela je na svojim plećima mnogo još od prošle godine kada je izgubila bebu.

Nekadašnja učesnica rijaliti šou-programa "Parovi" je izgubila bebu, i to svega nekoliko sati nakon porođaja.

Ivana je na društvenim mrežama dokumentovala sve faze patnje, počevši od suza u bolnici, preko sahrane i posete groblju.

