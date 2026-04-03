Rijaliti zvezda i pobednica, Ružica Veljković, povukla se iz medijskog sveta 2017. godine.

Mediji i fanovi spekulisali su da se udala, ostala trudna, a potom i rodila dete, dok je bivša rijaliti učesnica obrisala sve društvene mreže i godinama se nije pojavljivala u javnosti.

Nedavno je, nakon nekoliko godina, odlučila da prekine ćutanje i oglasila se uživo kod Branislava Radonića Brendona

Tom prilikom govorila je i o starleti Senadi Nurkić poznatijoj kao Maca Diskrecija , ističući da je zaista dobar čovek.

- Povučena sam jako i stidljiva, nisam kao što sam bila u rijalitiju. Tamo sam morala da glumim, svi smo bili kao likovi iz serije - u jednom momentu je rekla Ružica , a onda je otkrila još detalja iz tog rijalitija.

- Galović (producent) je meni i Slađi Petrušić pričao na bubicu i davao instrukcije, bila sam zaljubljena u njega - priznala je Veljkovićeva.

"Imala sam telefon"

Podsetimo, na pomenutu temu je i ranije govorila.

- Bila sam zaljubljena u producenta, sedela sam u Parovima 24 sata i bila prezaljubljena u njega. Slađana Petrušić je provalila da komuniciram sa producentom, ubacila je bubicu u uvo i slušala sve što pričam sa njim - rekla je Veljkovićeva, a potom priznala ko je još koristio telefon:

- U slobodno vreme držala sam bubicu u ušima i maštala o producentu koji je razgovarao sa mnom. Istina je da sam imala i telefon u rijalitiju. Dok sam sušila kosu u dnevnoj sobi, zapravo sam punila telefon. Bio je to mali telefon koji sam koristila u WC-u. Znam da sam ga davala i Jeleni Golubović da bi se čula sa bakom. Dva puta sam u rijaliti unela telefon - zaključila je Ružica tom prilikom i šokirala sve.