Sinoćna epizoda kviza "Slagalica" ostavila je u šoku sve gledaoce kraj malih ekrana nakon pitanja u vezi serije "Žestoko rivalstvo".



Sinoć se na Prvom programu RTS-a emitovana nova epizoda kviza Slagalica, a igri "Ko zna zna" jedno od pitanja bilo je vezano za planetarno popularnu seriju.

- U kanadaskoj seriji glavni likovi su tajni ljubavnici i rivali u kom sportu? - glasilo je pitanje.

Nijedan od takmičara nije znao odgovor na ovo pitanje, a tačan odgovor glasio je: Hokej.

Ovo pitanje je privuklo veliku pažnju gledalaca širom Srbije, a mnogi su ga komentarisali i na društvenim mrežama.

- "Koji blam", "Prave se da ne znaju", samo su neki od komentara na društvenoj mreži Iks.

O čemu se radi u seriji?

Radnja prati decenijama dugo rivalstvo između dve mlade zvezde NHL-a (profesionalne hokejaške lige) - Šejna Holandera i Ilije Rozanova.

Njih dvojica su proglašeni za najveće talente svoje generacije. Mediji ih od tinejdžerskih dana predstavljaju kao ljute neprijatelje. Šejn je povučeni, disciplinovani kanadski "zlatni dečko", dok je Ilija drzak, arogantan i duhovit Rus koji voli da provocira.

Ono što javnost ne zna jeste da se nakon jednog juniorskog prvenstva između njih desio slučajan susret koji se pretvorio u nešto mnogo više. Serija prati njihov odnos tokom sedam godina. Od tajnih sastanaka po hotelima tokom hokejaške sezone, do trenutka kada njihova osećanja postaju previše duboka da bi bila samo ljubavni odnos.

Glavna drama leži u tome što igraju za suparničke timove i bore se za titulu najboljeg na svetu, dok istovremeno kriju svoju seksualnost i vezu, jer hokej važi za veoma konzervativnu sredinu.

Glavne uloge u seriji "Heated rivalry" igraju Konor Stori i Hadson Vilijams.

