U stručnom izveštaju RSZ navode da na osnovu svih raspoloživih podataka nema indicija koje bi ukazivale na promenu seizmičkog režima ili na pojavu neuobičajne aktivnostu u regionu.

Dodaju da registrovana serija zemljotresa predstavlja deo prirodnog procesa oslobađanja tektonskih naprezanja u zemljinoj kori duž aktivnih rasednih struktura koje oblikuju Sokobanjsku kotlinu i njeno neposredno okruženje.

Prvi zemljotres u Sokobanji zabeležen je oko 9.21 časova magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale, a drugi oko 9.49 časova jačine oko 1,7 stepeni po Rihteru, potom i treći magnitude 1,2 jedinica, navedeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ).

Najjači zemljotres su mogli osetiti stanovnici Sokobanje i okolnih naselja, naročito na višim spratovima objekata. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale, navode iz RSZ i dodaju da zemljotresi takvog inteziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Ova seizmička aktivnost predstavlja uobičajnu posledicu preraspodele naprezanja u zoni aktiviranog raseda i potvrđuje da je nakon prvog zemljotresa došlo do postepenog prilagođavanja okolnih delova stenske mase, navedeno je u izveštaju o zemljotresima.

Epicentar zemljotresa se nalazi u okviru poznate aktivne seizmogene zone koja je tokom čitavog perioda instrumentalnih i istorijskih osmatranja generisala kontinuiranu seizmičku aktivnost.

Na istom području su se ranije događali umereni do jači zemljotresi, uključujući i zemljotres maginutude 4,4 stepeni po Rihteru, dok savremena merenja pokazuju da se u regionu redovno registruju brojni slabi zemljotresi.

Dva zemljotresa koja su usledila jačine 1,7 i 1,2 jedinica Rihterove skale, kako navode, predstavljaju očekivanu posledicu preraspodele naprezanja u zoni aktiviranog raseda i potvrđuju prirodan tok seizmičkog procesa, navodi se u izvreštaju.

Pored toga zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihteru, zabeležen je sinoć nešto pre ponoći u Kragujevcu.

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