Rijaliti učesnik Viktor Gagić razgovarao je sa Minom Vrbaški o njihovom odnosu u Eliti 9, te joj otvoreno priznao da više ne može da funkcioniše pod konstantnim pritiskom i tenzijom koje među njima postoje već neko vreme.

- Boli me ku*ac za tebe. Shvati, mene boli ku*ac za tebe. Samo ne bih da praviš sra*a - kazao je Vikor.

Kako je istakao, ne želi dodatne svađe, rasprave i turbulencije, već smatra da je najbolje rešenje da se na neko vreme udalje jedno od drugog kako bi oboje shvatili šta zapravo žele.

- Oćeš da budem sa tobom, a da se je*em sa drugom? Hoću da se sklonim, nisi iskrena prema meni. Opet ćeš da plačeš, da patetišeš. Neću da budem sa tobom - kazao je Viktor, a onda je Mina odgovorila:

-Samo sam želela da budem pored tebe - kazala je Mina.

Tokom iskrenog razgovora Viktor je objasnio da mu odnos sa Minom postaje sve teži i opterećujući, kao i da se često oseća izgubljeno u brojnim nesuglasicama koje imaju. Dodao je da ga emotivni usponi i padovi iscrpljuju i da više nema snage da se svakodnevno suočava sa dramama koje remete njegov mir. Mina je pažljivo slušala sve što joj je govorio, ali se po njenom izrazu lica moglo primetiti da joj njegove reči teško padaju.

On je naglasio da među njima i dalje postoje emocije, ali da ljubav nije dovoljna ukoliko odnos postane toksičan i pun negativne energije. Viktor je istakao da ne želi da nastave da povređuju jedno drugo, već da smatra da bi distanca mogla da im pomogne da sagledaju situaciju iz drugačijeg ugla. Takođe je dodao da mu je potrebno vreme da se posveti sebi i pronađe unutrašnji mir.

Mina je u nekoliko navrata pokušala da objasni svoje postupke i ponašanje, tvrdeći da su mnoge stvari pogrešno protumačene. Ipak, Viktor je ostao pri svom stavu i jasno poručio da trenutno ne vidi način da njihov odnos funkcioniše bez novih problema i nesporazuma. Njihov razgovor izazvao je veliku pažnju među ukućanima, koji pomno prate svaki detalj njihovog turbulentnog odnosa.

