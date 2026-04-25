Starleta Mina Vrbaški privukla je pažnju javnosti brojnim skandalima u aktuelnom rijalitiju Elita 9, u kom se trenutno nalazi.

Još kao maloletna ušla je u prvu sezonu rijalitija, a mediji su tada često pisali o njenim emotivnim izborima u Beloj kući, kao i o njenom priznanju da se bavila najstarijim zanatom.

Interesovanje javnosti često se odnosi i na njenu porodicu. Minina majka, Ivana Vrbaški, takođe je bila učesnica rijalitija, dok se o njenom ocu zna znatno manje.

Ona je jednom prilikom otkrila da je reč o izvesnom Nenadu Pešutu.

-Taj čovek me uopšte ne zanima. Nije bio tu kada mi je bio najpotrebniji, nisam ga videla ni čula 14 godina i ne znam zašto se sada javlja. Verovatno želi medijsku pažnju. Za mene on uopšte ne postoji. Ne želim da pričam o nekome ko mi nije niko i ništa - istakla je ona, te dodala:

- Nenad jeste Minin otac, ali nije upisan u njenu krštenicu. Ona nosi moje prezime - kratko je razrešila čitavu misteriju.

"U prostituciju sam zagazila sa 16 godina"

Podsetimo, rijaliti učesnica svojevremeno je javno priznala da se bavila prostitucijom.

Kako je tada istakla, period u kom se upustila u bavljenje najstarijim zanatom pamti kao najteži.

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan. Moji su tek saznali sada. Majka je sumnjala i pitala me nekoliko puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina tada, pa dodala:

- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me je pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - istakla je na kraju.