Nedeljama unazad podigla se velika prašina u javnosti zbog afere Sofije Janićijević i Daneta (70), koju je ona na početku oštro demantovala, a kasnije ipak priznala pojedine stvari.

Javnost nije ostala ništa manje šokirana ni nakon žurke u utorak, kada je Sofija svom bivšem dečku Borislavu Terziću Terzi izgovorila brojne monstruozne uvrede i napala Milicu Veličković, ali i celu njegovu porodicu.

U kontaktu sa njenom majkom Brankicom Janićijević, koja je odlučila da ogoli dušu za naš portal, saznajemo detalje o svim aktuelnim dešavanjima.

– Verujte da nisam ispratila šta se dešava. Katastrofa je to što se Terza i Sofija vređaju. Od početka nisam podržavala njihov odnos, jer to nikakva ljubav nije bila. Prošle sezone ostavio ju je na cedilu, a da je bilo ljubavi, ne bi bio sa tri devojke pred njenim očima. Sofija je razočarala, jer sam joj, kada je ulazila, rekla da ne ulazi u vezu, a posebno ne sa Terzom. Setila sam se i svega što sam prošle godine preživela od dotične Milice, ali to su svi zaboravili – rekla je Brankica.

Brankica Janićijević osvrnula se i na sukob Milene Kačavende i njene ćerke Sofije, od kog se već danima trese Bela kuća.

– Milena me vređala, a uopšte me ne poznaje. Nazvala me je k*rva, a to je teška reč. Sve ću to reći Sofiji, a mogu samo i da joj se „zahvalim“ na takvim rečima. Nije Sofiji rekla da je bila sa Janjušem, pa da li sada Sofija treba nju da vređa? – rekla je Brankica.

Tema o kojoj region bruji poslednjih nedelja jeste Sofijin odnos sa Danetom (70), a Brankica je prvi put odlučila da detaljno progovori o svemu.

– Svako može da priča šta hoće i da tvrdi da ja znam da je verena, ali veridba s valjda ne krije. Da je imao poštene namere, došao bi kod mene kući i rekao da su vereni. Ništa mi nije jasno, jako mi je teško zbog cele situacije, jer mi nameću da znam nešto što zaista ne znam. Pitala sam Sofiju više puta zašto Dane želi toliko da joj pomogne i šalje garderobu. Nije bio samo on, slali su joj i fanovi sa raznih strana. U kontaktu sam sa njima, družimo se, pa ako mi zatreba pomoć, pitam šta i kako da uradim. Viđali smo se sa tim fanovima, pa zar treba da se piše da je sa svima verena? Ne znam ništa o novcu koji joj je slao preko Western Uniona, niti je istina da mi je pravio kupatilo. Kupatilo već postoji, samo su dodati neki detalji. Ni za bazen ne znam ništa, znam samo da je pričala da se bavi građevinom i da želi da joj pomogne. I to mi je bilo čudno, pa sam je pitala zašto bi neko to radio. Objasnila je da je njen fan koji je na sve načine pokušavao da dođe do nje. Mogao je da me pronađe i prošle godine, ali nije. Uz nju je stao jer mu je bilo žao, a za veridbu prvi put sada čujem. Ne mogu da verujem da čovek tih godina ne dođe kod majke da kaže da je verio njenu ćerku. „Hteo je“ nije dovoljno, isto kao što sam i ja htela da idem u Pariz, pa nisam – rekla je Brankica.

Dodaje da sumnja u istinitost cele priče.

– Deluje mi kao da je sve montirano, ali ne mogu da tvrdim dok ne izađe. Ne znam ni kada je stigla da ode tamo, jer je stalno bila ovde. Jedva čekam da izađe, pa ću i nju i Daneta da pozovem i suočim ih oči u oči, da čujem istinu – rekla je Brankica, pa nastavila:

– Čula sam se sa Danetom i više puta tražila da mi kaže istinu, a na kraju mi je rekao da ja sve to već znam. To me je mnogo povredilo. Kako da znam da je verio moju ćerku? Nikada ne bih dozvolila da bude verena za čoveka koji može deda da joj bude. Sa mnom bi završila svaku priču. Najviše me je pogodilo što me je izdala kao majku kada je ušla u vezu sa Terzom. Nisam podržavala ni odnos sa čovekom koji ima bebu, a kamoli ovo sada – rekla je Brankica.

– Ne daj Bože da je istina ovo sa Danetom, to je još gore. Pod stalnim sam stresom, ne mogu da verujem koliko me vređaju. Ni njen otac ni ja ne znamo ništa, ne možemo ni da pretpostavimo šta joj šalje i kako. Strašno je šta se piše i priča, osećam se užasno. Zimus su mi posle dva dana razbili auto, a prošle godine su me čupali za kosu ispred lokala – rekla je Brankica.

– Ne gledam emisije jer se nerviram, a ne znam celu istinu. Sve mi to deluje bolesno, mnoge stvari sada prvi put čujem. Jedva čekam da izađe. Prsten o kom se priča nikada nisam videla, niti sam na njenoj ruci videla burmu. Strašno je šta se sve iznosi. Da li je onda bila i sa drugim fanovima? Istina je da je Dane bio u našoj kući u Ralji pred njen ulazak. Sve je delovalo normalno, kao i sa drugim fanovima. Zagrljaj, poljubac u obraz i ništa više. Slikali smo se na terasi, jer je insistirao. Zgrožena sam pričama da mi je zet. Sofija govori razne gluposti, potpuno se pogubila. Tog dana bio je prisutan i rođak koji nam je postavljao klimu, sedeo je sa nama i sve video. Postoje i fotografije. Sa mnogo fanova smo se viđali, ali gde nađe čoveka od 68 godina? Ima toliko mlađih. To ne mogu da shvatim niti ću ikada prihvatiti. Govorim samo ono što sam videla i znam, jer nikada neću lagati – zaključila je Brankica.

Alo/Pink



BONUS VIDEO:

