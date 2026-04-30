Takmičari Elite su današnji dan maksimalno iskoristili, te je većina njih odmah nakon buđenja izašla u dvorište.

Dok su svi uživali u suncu, Maja Marinković i Asmin Durdžić su nastavili da spavaju.

U jednom momentu, kada se kamera okrenula, jasno se videlo da Asmin zadovoljava Maju usred bela dana.

S obzirom na to da se Uroš Stanić našao u sobi u tom trenutku i ispratio ovo dešavanje, zasigurno je da Maja i Asmin neće lagano proći sa komentarima.

"Majin odnos sa Asminom je propast"

Radomir Taki Marinković je šokiran komentarisao ponašanje svoje ćerke Maje Marinković u aktuelnoj sezoni rijalitija.

Ni najmanje zadovoljan Taki je udario na zeta Asmina Durdžića, te se osvrnuo i na Majine prethodne odnose.

- Taj odnos sa Asminom je propast, nikom ne bih poželeo da ima takvog dečka. Vidimo posle 20 dana ljubavi šta se dešava. Samohrani sam otac i zgrožen sam, Asmin ne zna gde su njegova deca, a šta radi s mojim detetom, provocira, veđa? Mnogo se loše osećam jer sam je sam odgajio da joj on to radi. Oni ne treba da opstanu ni unutra, a ni napolju - rekao je Taki.

BONUS VIDEO: