U Šimanovcima je nastao pravi haos nakon što je Veliki šef zadao novu igricu takmičarima Elite, u kojoj su morali da izaberu tri osobe koje bi, po njihovom mišljenju, prodale prijatelje zarad kadra.

Anđelo Ranković, koji je bacio oko na cimerku Staniju Dobrojević, nije imao dilemu koga će prvog da prozove.

Od samog starta je bez zadrške udario na Milenu Kačavendu, optužujući je da sve radi zarad pažnje i opstanka u rijalitiju.

- Spremna je da izda i proda svoje prijatelje zarad kadra i sve radi zarad priče. Cilj joj je da bude uz glavne aktere, pa ih kasnije izdaje - rekao je Anđelo, izazvavši muk i šok među ukućanima.

Međutim, Kačavenda mu nije ostala dužna, već je odmah uzvratila brutalnim prozivkama, spominjući i privatne stvari koje su dodatno podgrejale atmosferu:

- To što sam izdala tebe za j**ačke poruke ili što si hteo da je**š trudnu Milicu? - odbrusila mu je direktno u lice, misleći na bivšu učesnicu rijalitija Milicu Veličković, koja ima dete sa aktuelnim učesnikom Borislavom Terzićem Terzom, a ranije je otkriveno da su se tajno dopisivali i razmenjivali poruke.

Sukob je ubrzo eskalirao, a uvrede su postajale sve žešće. Ranković joj je zapretio tužbama i pomenuo njenu porodicu, dok je Kačavenda nastavila sa provokacijama, ne birajući reči.

- Za Milicu ćeš dobiti tužbe, a mislim da je tvoje sinove sramota - odgovorio je Anđelo, ciljajući na njenu porodicu.