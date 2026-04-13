U rijaliti programu "Elita 9" ponovo je došlo do neočekivanih turbulencija.

Tokom praznične atmosfere, učesnike je u Beloj kući obradovao voditelj Darko Tanasijević, koji je redom uručivao poklone i čestitke pristigle iz spoljnog sveta.

Ipak, jedan naizgled bezazlen paket izazvao je pravu buru među učesnicima i potpuno promenio tok večeri.

Voditelj je prišao i uručio specijalan poklon aktuelnoj učesnici Aneli Ahmić. Pre nego što je otkrio od koga je iznenađenje stiglo, voditelj je odlučio da ispita teren i direktno se obratio Staniji, podižući dodatno tenziju u prostoriji.

- Pesonalizovani neki paket. Stanija šta ti kažeš na ovo? - pitao je Darko.

- Nemoj da me vučeš za jezik Darko za vreme praznika - odgovorila je Stanija.

Nakon ove kratke opaske, Darko je odlučio da skine veo tajne i otkrije ime pošiljaoca koje je šokiralo mnoge, dok je poseban šok doživela je Maja Marinković.

- Stiglo ti je nešto od Filipa Cara. Kaže Aneli čekamo te i izdrži do kraja - otkrio je voditelj pred svima.

- Jedva čekam da se družimo, pozdravi sve moje drugare, volim te - poručila je Ahmićeva.

