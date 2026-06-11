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O ovom mestu u Grčkoj se ne priča mnogo: Ne naplaćuju ležaljke ali jedna stvar će odbiti mlade
Vrahos je grčko letovalište koje privlači turiste iz Srbije zbog dugih peščanih plaža, čistog mora i opuštene atmosfere. Ležaljke se ne naplaćuju, smeštaj je pristupačan, a okolna mesta nude mogućnosti za izlete i dodatne avanture.
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