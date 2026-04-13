Papa Lav XIV u ponedeljak je odlučno uzvratio na kritike američkog predsednika Donalda Trampa, braneći svoj stav da teži miru i odbacuje nasilje u kontekstu rata sa Iranom.

„Nemam nikakav strah od Trampove administracije niti od toga da glasno govorim poruku Jevanđelja, za koju verujem da sam tu da je prenosim, kao i Crkva“, rekao je papa novinarima u avionu na početku desetodnevne turneje po Africi.

„Mi nismo političari, ne bavimo se spoljnom politikom iz iste perspektive iz koje je on možda razume. Ali verujem u poruku Jevanđelja, kao graditelj mira“, dodao je.

Ove izjave usledile su nakon što je Tramp u nedelju uveče oštro kritikovao papu, osuđujući njegov stav o ratu sa Iranom i poručivši da je „loš za spoljnu politiku“.

„Ne sviđa nam se papa koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje. On je čovek koji ne misli da treba da se igramo sa državom koja želi nuklearno oružje kako bi mogla da digne svet u vazduh“, rekao je Tramp novinarima, dodajući: „Nisam fan pape Lava.“

Lav, prvi američki papa, sve je glasniji kada je reč o ratu SAD i Izraela protiv Irana, a prošle nedelje je osudio Trampovu retoriku prema iranskom narodu kao „zaista neprihvatljivu“.

Ta izjava usledila je nakon Trampove pretnje da će „cela civilizacija nestati večeras“, uoči dvonedeljnog primirja sa Iranom.

I Tramp i njegov ministar odbrane Pit Hegset koristili su religijski diskurs u javnim obraćanjima tokom sukoba, pri čemu je Hegset rat predstavljao kao nešto što ima božansku podršku, pa čak i koristio biblijske argumente.

Papa Lav se više puta usprotivio takvom pristupu.

„Isus je kralj mira, koji odbacuje rat, i niko ga ne može koristiti da opravda rat. On ne sluša molitve onih koji vode rat, već ih odbacuje“, rekao je na Cveti.

Trampove izjave o papi usledile su ubrzo nakon što je na mreži Truth Social objavio sličnu kritiku.

„Papa Lav je SLAB prema kriminalu i užasan za spoljnu politiku“, napisao je Tramp, dodajući da ne želi papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje ili da je „strašno što je Amerika napala Venecuelu“.

Nakon američke operacije hvatanja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura u januaru, papa je pozvao na poštovanje „volje venecuelanskog naroda“ i povratak stabilnosti u zemlji.

„Ne želim papu koji kritikuje predsednika Sjedinjenih Američkih Država“, dodao je Tramp.

Predsednik je takođe tvrdio da Lav „nije bio ni na jednoj listi za papu i da je postavljen jer je Amerikanac, kako bi se lakše nosili sa predsednikom Donaldom Dž. Trampom“.

Ubrzo nakon tih izjava, Tramp je objavio sliku na Truth Socialu na kojoj je prikazan kao figura nalik Hristu kako isceljuje bolesnika, uz američke zastave i orlove u pozadini.

Do ponedeljka popodne, objava je, čini se, bila obrisana. CNN je zatražio objašnjenje Bele kuće zbog njenog uklanjanja.

Trampove izjave usledile su nakon priloga CBS-ove emisije „60 minuta“, u kojem su visoki američki kardinali izrazili podršku papinom stavu o ratu i njegovom ranijem protivljenju Trampovoj politici prema migrantima.

CNN je takođe kontaktirao Belu kuću kako bi proverio da li je Tramp reagovao upravo na taj prilog.

Reagujući na Trampove komentare, vatikanski zvaničnik Antonio Spadaro rekao je da predsednik napada „moralni autoritet“ jer „ne može da ga obuzda“.

„Tramp ne vodi raspravu sa Lavom: on pokušava da ga vrati u jezik koji može da kontroliše. Ali papa govori drugim jezikom, koji odbija da se svede na logiku sile, bezbednosti i nacionalnog interesa“, napisao je Spadaro na mreži X.

„Taj napad je znak nemoći. Da je Lav nevažan, ne bi bio ni pomenut. Umesto toga, proziva se, imenuje i napada, što znači da njegove reči pogađaju duboko“, dodao je.

Papa Lav se i ranije izjašnjavao protiv širenja nuklearnog oružja.

„Posvećenost izgradnji bezbednijeg sveta bez nuklearne pretnje mora se ostvarivati kroz uzajamno poštovanje i iskren dijalog, kako bi se izgradio trajan mir zasnovan na pravdi, bratstvu i opštem dobru“, rekao je prošlog juna, dok je Tramp razmatrao napad na iranska nuklearna postrojenja.

Eliz En Alen, dopisnica katoličkog medija Crux iz Rima, ocenila je da Trampove izjave pokazuju da se „oseća ugroženo jer papa Lav postaje snažnija figura na međunarodnoj sceni“.

„Mislim da Donald Tramp počinje da oseća pritisak“, rekla je za CNN. „Mora da bude oprezan, jer treba da ima na umu da su umereni katolici bili ključni za njegov izbor na obe izbore.“

Dodala je da papa Lav zagovara „razoružavanje našeg govora“ i da „neće uzvraćati istom vrstom retorike“.