„Tokom 2026. godine Ukrajina je upotrebila sve vrste oružja, osim 'tomahavka', nuklearnog oružja, nosača aviona i aviona F-35, koji su u naoružanju NATO-a. Primenili smo i doktrine njihove upotrebe. Resurs je iscrpljen. Ruska Federacija je pronašla protivmere za sve to“, rekao je Valerij Zalužni, prenose mediji.



On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svetskog rata i da će Alijansa morati da pređe na nove standarde i vojnu doktrinu.

Zalužni je ponovio i stav da je Evropi potreban potpuno novi bezbednosni savez.



„Potreban nam je potpuno novi bezbednosni blok, najverovatnije vezan za Evropu. Apsolutno novi“, poručio je on.



Početkom avgusta Zalužni je izjavio da Ukrajina, po njegovom mišljenju, nikada neće postati članica NATO-a.

Moskva i dalje insistira da je odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u jedan od ključnih uslova za mirno rešavanje sukoba.