-Sa gospodinom Nebi Anilom, glavnim izvršnim direktorom globalne kompanije ,,Teklas” koja uspešno posluje u Vladičinom Hanu i Vranju, obišla sam proizvodni pogon kompanije „Leoni“ u Kraljevu u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje koja može omogućiti otvaranje novih radnih mesta. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas jedna od najatraktivnijih investicionih destinacija u ovom delu Evrope. Nastavljamo da stvaramo uslove za nove investicije, jačanje industrije i dalji privredni rast naše zemlje- napisala je Mesarović na Instagramu.