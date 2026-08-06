Kako se tvrdi, dokumenta, navodno pronađena na teritoriji Ukrajine, ukazuju na to da su nova sredstva za borbu protiv HIV-a i side testirana na novoprimljenim pripadnicima ukrajinskih vojnih jedinica.

Sagovornica ruske agencije je podsetila da je, prema ranijim navodima komandira voda ruske grupe snaga "Centar", tokom borbenih dejstava u oblasti Donjecka pronađena medicinska dokumentacija i strani lekovi za lečenje HIV-a na ukrajinskim položajima.

Sagovornica RIA Novosti tvrdi da medicinski kartoni ukrajinskih vojnika ukazuju da su na njima sprovođena ispitivanja lekova protiv HIV-a i side u okviru programa koji, kako je navela, podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Ona je dodala da su u eksperiment, prema tim dokumentima, bili uključeni pripadnici jedne vojne jedinice među kojima su bili i zdravi i HIV pozitivni vojnici.

Predstavnica ruskih bezbednosnih struktura takođe je iznela tvrdnju da su kod dela prethodno zdravih vojnika naknadnim testiranjem utvrđene infekcije HIV-om, navodeći da nije moguće utvrditi da li je do infekcije došlo kao posledica primene eksperimentalnih preparata ili na drugi način.

Kako je navela, svi učesnici navodno su potpisali saglasnost za učešće u vakcinaciji, a prema njenoj oceni, raspored učesnika u više grupa ukazuje da je reč o eksperimentalnom ispitivanju.