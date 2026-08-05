Prava drama odigrala se danas u letovalištu Letojani na Siciliji kada jednom turisti iznenada pozlilo dok je ležao na plaži. Dok se čekala Hitna pomoć, u pomoć je pritrčala doktorka iz Srbije.



Kako Kurir saznaje, na gradskoj plaži u popodnevnim satima iznenada je pozlilo državljaninu Velike Britanije starom 69 godina koji je sa suprugom letovao u obližnjem hotelu.

- Izašao je iz vode. Smestio se na ležaljku i počeo da čita knjigu. Odjednom mu je knjiga ispala iz ruku, prebledeo je i počeo da se preznojava. Požalio se ženi da je malaksao, otežano je disao. Nekoliko puta je povraćao. Veoma loše je izgledao - priča jedan od prisutnih turista.

Dok je spasilac telefonom zvao Hitnu pomoć, Englezu je pritrčala doktorka iz Beograda, koja u ovom mestu letuje sa porodicom i koja se nalazila na istoj plaži:

- Razgovarala je sa tim čovekom i njegovom ženom. Pružila mu je neophodnu pomoć i bila sve vreme uz njega dok nije stigla Hitna pomoć. Sumnja se da je doživeo srčani udar - kažu očevici ovog nemilog događaja.

Kada su doktori stigli na plažu, nakon pregleda čovek za kog smo saznali da se zove Piter, hitno je prebačen u obližnju bolnicu.

Prilikom otežanog prebacivanja pacijenta sa plaže do kola Hitne pomoći pomogli su i zaposleni hotela u kom je odseo bračni par iz Velike Britanije.