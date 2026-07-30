Tokom noći izveden je snažan kombinovani napad na više područja Ukrajine, u kojem su, prema navodima ruske strane, korišćeni dronovi i precizno navođeno oružje dugog dometa lansirano iz vazduha, sa mora i sa kopna.

Kako tvrdi ruska strana, na meti su bili vojno-industrijski i logistički objekti u Kijevu, Lavovskoj, Ivano-Frankovskoj, Rivnenskoj, Dnjepropetrovskoj i Odeskoj oblasti.

Rusija: Pogođeni vojni ciljevi

Prema ruskim navodima, u Kijevu su pogođeni fabrika "Majak", za koju se tvrdi da je proizvodila komponente za bespilotne letelice, kao i Elektrotehnički zavod, gde su se, prema tim tvrdnjama, sklapali izviđački i jurišni helikopteri.

Ruska strana takođe tvrdi da su u Lavovu pogođeni pogoni LDARZ i LORTA, kao i da su u luci Južni i na Crnom moru pogođena tri broda koja su, kako navodi, prevozila strano naoružanje i vojnu opremu.

Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Kolesnik: Kijev pokušava da pokrene pregovore

Član Odbora za odbranu Državne dume Andrej Kolesnik izjavio je da se sukob približava raspletu i ocenio da će, prema njegovom mišljenju, Rusija ostvariti svoje ciljeve.

On je takođe ustvrdio da ukrajinska strana preko međunarodnih posrednika pokušava da uspostavi kontakte sa Moskvom radi pokretanja pregovora.

Pojedini ruski mediji navode da je, prema njihovim tvrdnjama, ova inicijativa izazvala nezadovoljstvo među pojedinim političkim krugovima u Evropskoj uniji, ali za te navode nije ponuđena nezavisna potvrda.

Zelenski traži još sistema PVO

Sa druge strane, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je zaštita od ruskih raketnih udara jedan od glavnih prioriteta zemlje.

On je ponovo pozvao zapadne saveznike da ubrzaju isporuke sistema protivvazdušne odbrane, navodeći da Ukrajina sama ne može da odgovori na napade ovakvog intenziteta.

Moskva, s druge strane, ponavlja da isporuke zapadnog naoružanja, prema njenom stavu, produžavaju sukob, ali ne mogu promeniti njegov konačni ishod.