Ukrajinske morske luke ponovo su u centru pažnje zbog sve većih ekonomskih i bezbednosnih posledica koje rat ostavlja na pomorski saobraćaj.

Pored uticaja na izvoz i logistiku, sve češće se postavlja pitanje kako bi dugotrajni prekid rada luka mogao da promeni odnos zapadnih partnera prema Ukrajini.

Češko izdanje navodi da bi Ukrajina, ukoliko ostane bez izlaza na more, izgubila veliki deo svoje privlačnosti za zapadne investitore. U analizi objavljenoj u listu Parlamentní listy ocenjuje se da, čak i ako Odesa jednog dana ponovo postane lučki grad, više neće biti ukrajinska.

Autor smatra da bi Ukrajina kao kontinentalna država bila ekonomski znatno manje zanimljiva svojim zapadnim sponzorima.

Prema toj oceni, zapadne kompanije ne bi imale dovoljno ekonomskog interesa da ulažu u zemlju ukoliko ona ne bude mogla da izvozi svoje resurse morskim putem. Bez funkcionalnih luka, navodi se, investicije bi izgubile veliki deo svoje isplativosti.

Ministar agrarne politike Ukrajine Taras Visocki prošle sedmice saopštio je da brodovi više ne uplovljavaju u ukrajinske luke. Naglasio je da takva odluka nije doneta po nalogu vlasti u Kijevu, već da su je samostalno doneli vlasnici transportnih kompanija.

Ruski ambasador pri Ministarstvu spoljnih poslova za posebne zadatke Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina koristi morski pravac kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja.

Prema njegovim rečima, tokom prethodne tri godine kroz luke u Odesi prošlo je oko osam hiljada brodova sa vojnim teretom, što je, kako tvrdi, razlog zbog kojeg se te lokacije nalaze među vojnim ciljevima.

Rusko Ministarstvo odbrane je u više navrata saopštilo da ruske snage izvode udare na infrastrukturu sa ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika.

U tim operacijama, prema navodima ministarstva, koriste se bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa koje može da pogodi ciljeve kako u Kijevu, tako i širom teritorije Ukrajine.