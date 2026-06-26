Ministar za migraciju Morten Bodskov rekao je da za njega "nema mesta" u zemlji.

Ovaj potez dolazi usred akcije danske vlade protiv "islamizacije".

U razgovoru za lokalni novinski portal "Ricau", Bodskov, visoka ličnost u vladajućoj Socijaldemokratskoj stranci, izjavio je da će danske vlasti ponovo otvoriti istragu o tome da li se "ezan", odnosno poziv na molitvu, može zakonski zabraniti širom Danske.

"Poziv na molitvu ne bi trebalo da se čuje preko danskih krovova", rekao je ministar. "Nema mesta za njega u Danskoj i ne bi trebalo da se pitate da li ste u predgrađu Islamabada kada šetate Danskom."

Ezan se tradicionalno recituje pet puta dnevno kako bi se muslimani pozvali na molitvu. U nekim zemljama se emituje preko zvučnika pričvršćenih za džamije ili minarete.

Neke danske opštine, uključujući Kopenhagen, već su ograničile pozive na molitvu preko zvučnika putem lokalnih pravila o buci. Međutim, Bodskov smatra da "islamizacija" i dalje zauzima previše javnog prostora u Danskoj, zemlji od oko šest miliona ljudi sa procenjenom muslimanskom populacijom od oko 270.000 (oko pet procenata ukupnog stanovništva) i oko 100 džamija.

Predlog dolazi u trenutku kada premijerka Mete Frederiksen počinje svoj treći uzastopni mandat nakon što je njena Socijaldemokratska stranka u martu pretrpela najgori izborni rezultat u više od jednog veka, pogođena besom birača zbog visokih troškova života, pritiska na socijalnu pomoć i migracija.

Desničarska Danska narodna partija, u međuvremenu, skoro je utrostručila svoju podršku nakon što se zalagala za nultu neto migraciju muslimana.

Frederiksen je odgovorila pooštravanjem svog stava o islamskoj vidljivosti u javnom životu, uključujući pozive da se zabrana nošenja vela u Danskoj proširi na škole i univerzitete i ukloni molitvene sobe sa kampusa.

Ranije su njene vlade podržale i stroža pravila o azilu, zakone o "getu" usmerene na područja sa velikom populacijom migranata i mere koje omogućavaju vlastima da presele stanovnike iz naselja koja se smatraju nedovoljno integrisanim.

Pristalice predložene zabrane azana kažu da bi to očuvalo sekularni javni prostor Danske i sprečilo da islamske prakse preoblikuju "zvučni pejzaž" zemlje, dok kritičari tvrde da to cilja jednu religiju i da bi moglo da krši ustavnu zaštitu javnog bogosluženja.

Evropa doživljava širu reakciju protiv migracija i javnih islamskih praksi, a zemlje poput Holandije, Belgije, Austrije, Švajcarske i Danske su nedavno usvojile potpune ili delimične zabrane pokrivanja lica.