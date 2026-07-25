Snage za specijalne operacije (SSO) Oružanih snaga Ukrajine saopštile su da su uspešno izvele napad na naftnu rafineriju u Tjumenu, jednu od najvećih u Rusiji.

Kako prenosi Ukrinform, u akciji su učestvovale jedinice zadužene za udare velikog dometa, u saradnji sa pokretom otpora "Crna iskra", koji deluje na teritoriji Rusije.

Prema navodima ukrajinske vojske, dronovi su preleteli više od 2.000 kilometara kako bi stigli do cilja.

Dronovi SSO-a prešli su više od 2.000 kilometara do cilja. Ključna postrojenja fabrike bila su zaštićena mrežama protiv dronova, ali to nije pomoglo. Na teritoriji fabrike bukti požar - saopštile su ukrajinske specijalne snage.

Ruske vlasti potvrdile napad

Guverner Tjumenske oblasti Aleksandar Mur potvrdio je da je ukrajinski dron pao na područje rafinerije.

Neprijateljski dron se srušio na Tjumensku rafineriju nafte. Izbio je požar - napisao je Mur na Telegramu.

Dodao je da su vatrogasne ekipe odmah izašle na teren i da lično prati razvoj situacije.

Drugi napad za mesec dana

Ukrajinski mediji podsećaju da je ovo drugi uspešan napad na isto postrojenje u poslednjih mesec dana.

Prethodni udar izveden je 20. juna.

Tjumenska rafinerija jedna je od najvećih u Rusiji, sa godišnjim kapacitetom prerade od oko devet miliona tona nafte. Specijalizovana je za proizvodnju visokokvalitetnog benzina i dizela i predstavlja jedinu veliku rafineriju u Uralskom federalnom okrugu.

Zelenski: Nastavljamo udare duboko u Rusiji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev nastavlja sa napadima velikog dometa kao odgovor na ruske udare.

Prema njegovim rečima, tokom prethodne noći pogođeno je više ciljeva širom Rusije, uključujući fabriku u Kirovu koja proizvodi komponente za oružje, logistički objekat u Jekaterinburgu, skladište goriva u Rostovu na Donu i rafineriju u Tjumenu.

Zelenski je naveo i da su ukrajinske snage ostvarile značajne rezultate u oblasti Kaspijskog mora, gde su, prema njegovim tvrdnjama, pogođeni ruski brodovi koji se koriste za transport vojnog tereta, kao i jedan ratni brod.

Izvor: Ukrinform, Interfaks, TASS