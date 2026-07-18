Ukrajinski dronovi koji su tokom noći pogodili logistički centar kompanije „Vajldberiz“ u Kotovsku, u Tambovskoj oblasti u Podmoskovlju, bili su opremljeni ubojitim elementima kako bi izazvali što veći broj žrtava, izjavio je gubernator regiona Jevgenij Pervišov.

On je naveo da je sistem protivvazduhoplovne odbrane presreo i oborio 28 bespilotnih letelica na prilazu, ali da su pojedini dronovi pogodili skladište.

Prema poslednjim podacima, u napadu je poginulo sedam osoba, dok je povređeno 25, od kojih su 23 zadržane na lečenju u bolnicama u Kotovsku i Tambovu.

Pervišov je ocenio da se „sa sigurnošću može reći da je reč o planiranom terorističkom aktu protiv civilnog stanovništva“.

Povodom napada Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorizma, dok je tužilaštvo Tambovske oblasti stavilo pod nadzor zaštitu prava građana, organizovalo dežurnu telefonsku liniju za prijavu problema i pravnu pomoć i uspostavilo koordinaciju sa nadležnim službama radi zbrinjavanja nastradalih.