Dok neki ne podnose neiskrenost, drugi se najviše uznemire kada im neko ograničava slobodu ili ne ceni njihov trud.

Evo šta nervira svaki svaki horoskopski znak :

Ovan – Mrzi kada ga neko sputava.

Ovnovi vole slobodu, akciju i osećaj da sami upravljaju svojim životom. Svako ko pokušava da ih kontroliše ili uspori brzo će naići na njihov otpor. Kada imaju osećaj da ne mogu da napreduju, postaju nestrpljivi i frustrirani.

Bik – Mrzi prekršena obećanja.

Bikovi izuzetno cene poverenje i doslednost u odnosima. Kada neko ne održi reč, teško ponovo stiče njihovo poverenje. Iskrenost i pouzdanost za njih su temelj svake veze, bilo prijateljske ili ljubavne.

Blizanci – Mrze monotone rutine.

Blizancima su potrebne promene, nova iskustva i stalna mentalna stimulacija. Kada im svaki dan izgleda isto, brzo gube motivaciju i interesovanje. Raznovrsnost ih pokreće i čini da se osećaju živima.

Rak – Mrzi emocionalno zanemarivanje.

Rakovi duboko osećaju sve što se dešava oko njih i potrebna im je bliskost. Kada imaju utisak da ih voljene osobe ignorišu ili ne pokazuju emocije, osećaju se povređeno. Toplina i pažnja za njih znače mnogo više nego velike reči.

Lav – Mrzi kada ga ignorišu.

Lavovi vole da budu primećeni i da se njihov trud ceni. Kada ih neko namerno zanemaruje ili umanjuje njihov značaj, to doživljavaju veoma lično. Iskreno priznanje i poštovanje izvlače ono najbolje iz njih.

Devica – Mrzi površnost i nemarne greške.

Device obraćaju pažnju na detalje i očekuju isti nivo odgovornosti od drugih. Nepažnja i aljkavost mogu ih ozbiljno iznervirati. Vole kada su stvari dobro organizovane i urađene kako treba.

Vaga – Mrzi nepotrebnu dramu.

Vage teže miru, ravnoteži i skladnim odnosima. Sukobi koji nastaju bez pravog razloga brzo ih iscrpljuju. Mnogo više cene razgovor i kompromis nego svađu i tenziju.

Škorpija – Mrzi neiskrenost.

Škorpije imaju izraženu intuiciju i često prepoznaju kada neko krije istinu. Laži i manipulacije za njih su jedan od najtežih oblika izdaje. Kada izgube poverenje, retko ga ponovo poklanjaju.

Strelac – Mrzi osećaj zarobljenosti.

Strelčevi obožavaju slobodu, putovanja i istraživanje novih mogućnosti. Pravila koja ih previše ograničavaju ili ljudi koji ih guše teško podnose. Potrebno im je dovoljno prostora da budu svoji.

Jarac – Mrzi gubljenje vremena.

Jarčevi su usmereni ka ciljevima i veoma cene produktivnost. Besmisleno odugovlačenje ili neozbiljnost drugih lako ih izbaci iz ravnoteže. Smatraju da je vreme jedan od najvrednijih resursa koje imamo.

Vodolija – Mrzi uskogrude ljude.

Vodolije vole otvoren um i nove ideje. Teško podnose osobe koje odbijaju drugačija mišljenja ili osuđuju bez razmišljanja. Rado prihvataju različitosti i očekuju isto od drugih.

Ribe – Mrze hladno i bezosećajno ponašanje, piše Quora.

Ribe su saosećajne i vrlo emotivne, pa ih grubost posebno pogađa. Ljudi bez empatije teško mogu da steknu njihovu bliskost. Dobrota i razumevanje za njih su osobine koje najviše cene.