Oružane snage Ukrajine (OSU) izvele su tokom noći masovan napad dronovima na Lenjingradsku oblast i Sankt Peterburg, a ruska protivvazdušna odbrana oborila je ukupno 56 ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštili su ruski izvori.

Vazdušna opasnost u regionu proglašena je u 4.51 ujutru. Odmah zatim aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu uveo je ograničenja, a svi polasci aviona bili su usporeni ili privremeno zaustavljeni.

Gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko saopštio je da su ostaci oborenih dronova pali na industrijske objekte. Prema njegovim rečima, oštećena je infrastruktura na Luškom poligonu, kao i u ključnim morskim lukama Visock i Ust-Luga. Podataka o povređenima nema.

Udar na važne luke

Napad na Ust-Lugu ima posebnu težinu, jer je reč o jednoj od najvažnijih ruskih luka na Baltiku. Preko tog pravca ide značajan deo izvoza energenata i tereta, pa svaki incident u tom području odmah dobija i ekonomski i logistički značaj.

Visock je takođe važan lučki čvor u Lenjingradskoj oblasti, dok se Luški poligon pominje kao mesto na kojem je pogođena ili oštećena industrijska infrastruktura.

Za sada se ne navodi koliki je obim štete, niti da li je rad luka ozbiljnije poremećen. Ruske vlasti, međutim, potvrđuju da su ostaci dronova pali upravo na objekte od industrijskog značaja, što pokazuje da je napad bio usmeren na infrastrukturu, a ne na nasumične ciljeve.

Mobilni internet ograničen tokom napada

Tokom udara OSU, stanovnicima regiona ograničena je komunikacija. U Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti prijavljeni su problemi sa mobilnim internetom.

Na portalu „Daun detektor“ pojavile su se žalbe korisnika koji su navodili da mogu da otvore samo sajtove i aplikacije sa takozvanih „belih lista“ koje odobrava rusko Ministarstvo digitalnog razvoja. Ipak, čak su i ti servisi radili sa prekidima.

Takva praksa se u Rusiji sve češće primenjuje tokom masovnih napada dronovima, jer vlasti pokušavaju da otežaju navigaciju bespilotnih letelica i smanje rizik od navođenja preko mobilnih mreža. Za građane to znači nagle prekide u komunikaciji, probleme sa aplikacijama, plaćanjem, navigacijom i radom svakodnevnih servisa.

Pulkovo pod ograničenjima

Zbog proglašene vazdušne opasnosti, aerodrom Pulkovo odmah je uveo posebna ograničenja. Polasci aviona su usporeni, a režim rada prilagođen bezbednosnoj situaciji.

Sankt Peterburg i njegova okolina poslednjih meseci sve češće ulaze u zonu ukrajinskih dronovskih udara, iako se nalaze duboko u ruskoj pozadini.

Posebno su osetljivi objekti u Lenjingradskoj oblasti, jer se u tom regionu nalaze luke, energetska infrastruktura, industrijski kompleksi i logistički pravci važni za rusku ekonomiju.